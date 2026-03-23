Riña durante visita de Jorge Álvarez Máynez en Chilpancingo provoca críticas de Alito Moreno y lo llama “cobarde” por huir.

La pelea se registró afuera de la asamblea de Movimiento Ciudadano que se realizó el pasado 21 de marzo, durante la salida del presidente nacional de este partido.

Alito Moreno llama “cobarde” a Álvarez Máynez por huir de una riña

Alejandro Moreno compartió un tuit donde llamó cobarde a Jorge Álvarez Máynez tras huir de la pelea que se registró durante un encuentro con medios en Chilpancingo.

“¿Ya se dieron cuenta de que Jorge Álvarez Máynez, el dirigente de Movimiento Ciudadano, siempre huye cuando hay problemas? " Alito Moreno

Alito Moreno acusó a Jorge Álvarez Máynez de siempre huir de los problemas y de empujar a la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Gabriela Bernal durante la pelea en Chilpancingo.

¿Ya se dieron cuenta que @AlvarezMaynez, el dirigente de @MovCiudadanoMX, siempre huye cuando hay problemas? No les gusta que lo digamos, ¿pero cómo no lo vamos a decir?



En Chilpancingo se armó una riña en su visita y salió huyendo. Literal. Dio media vuelta, empujó a la… pic.twitter.com/v8RR8lp4xi — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 22, 2026

"En Chilpancingo se armó una riña en su visita y salió huyendo. Literal. Dio media vuelta, empujó a la dirigente estatal Gabriela Bernal, se subió a su camioneta y se fue lo más rápido que pudo. Ni calma, ni control, ni liderazgo. Huyó" Alito Moreno

El dirigente del PRI recordó el incidente en San Pedro Garza García durante el cierre de campaña de Álvarez Máynez en 2024, donde se derrumbó un templete y reiteró que el dirigente de MC huyó del lugar.

"En ese evento hubo personas que perdieron la vida y aun así su reacción fue correr. Así responde cuando la presión lo rebasa" Alito Moreno

Alito Moreno aseguró que Jorge Álvarez Máynez no tenía la capacidad para enfrentar problemas y menos la situación que vive México, por lo que no entendía por qué se había postulado como candidato a la presidencia.

"México necesita carácter y firmeza. Gobernar no es para tibios que corren cuando las cosas se ponen difíciles. Para eso estamos los priistas" Alito Moreno

"¡Máynez, si te faltan yo te presto!" expresó Alito Moreno en Twitter y aseguró que los integrantes del PRI contaban con “carácter”.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del MC. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais / Andrea Murcia Monsivais)

Jorge Álvarez Máynez responde a Alito Moreno y lo acusa de estar “obsesionado”

Tras el mensaje de Alito Moreno, Jorge Álvarez Máynez respondió a los señalamientos del dirigente del PRI con un contundente mensaje.

"En el video es obvio lo contrario. Me empujan y, en completa calma, volteo a ver lo que ocurrió. De hecho esperé a que terminara el conato de bronca (ajeno a mí), antes de retirarme. El video lo muestra. El evento fue un gran éxito. Y tu obsesión es cada vez más patética" Jorge Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez aseguró que no huyó tras presenciar la riña y que se quedó hasta que terminó.

Por último, el político le aclaró que el evento de Movimiento Ciudadano había sido un éxito que Alito Moreno estaba obsesionado con su partido, por lo que consideró “patética” la forma en que estaba al pendiente de ellos.