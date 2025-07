Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó que no está funcionando la estrategia de seguridad en Sinaloa y ofreció datos para probarlo.

Alejandro “Alito” Moreno reprochó que tan solo de 2024 a 2025 aumentaron 266% los asesinatos en el estado de Sinaloa.

Alito Moreno manifestó que decir que funciona la estrategia de seguridad en Sinaloa va más allá de una mentira, sino también representa “ una falta de respeto al dolor de las familias mexicanas “.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, Alito Moreno se lanzó contra el gobierno federal, acusando que no funciona la estrategia de seguridad que hasta el momento se ha implementado en Sinaloa.

Según señaló el dirigente nacional del PRI, durante el primer semestre del 2025 han asesinado a 893 personas en Sinaloa.

Alito Moreno aseveró que tan solo durante el mes de junio 2025 se reportaron 207 asesinatos, es decir, 266% más en comparación con junio de 2024.

El líder priista criticó que las autoridades federales están más ocupadas en buscar justificaciones, que en dar resultados.

Como parte de su mismo mensaje, Alito Moreno aseguró que Sinaloa atraviesa un episodio donde la violencia en sus calles está desbordada, además de que la extorsión y otros delitos están a la alza.

Esto toda vez que aseguró el dirigente del PRI, no existe una voluntad por hacer frente al crimen, sin control ni rumbo por parte de las autoridades locales y federales.

Para Alejandro “Alito” Moreno

Por el contrario, tanto en Sinaloa, como en todo el país, los mexicanos solo quieren vivir en paz y estar con seguridad real.

“No hay control, no hay rumbo y, lo más grave, no hay voluntad para enfrentar al crimen con firmeza. El pueblo de México no quiere discursos ni cifras manipuladas. Quiere vivir en paz. Quiere seguridad real. Quiere un gobierno que dé la cara, que tenga carácter y que no le tiemble la mano”.

Alito Moreno