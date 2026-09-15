Alfonso Ramírez Cuéllar, legislador de Morena, afirmó que la eliminación del fuero y la activación plena del juicio político será tema prioritario en este periodo de sesiones en la Cámara de Diputados.

En entrevista con López-Dóriga, Alfonso Ramírez Cuéllar dio más detalles sobre la propuesta para eliminar el fuero, que forma parte de un paquete de reformas anticorrupción impulsado por Sheinbaum.

Alfonso Ramírez Cuéllar presenta en Cámara de Diputados propuesta para eliminar el fuero

Alfonso Ramírez Cuéllar presentó en la Cámara de Diputados una propuesta para eliminar el fuero constitucional, al que calificó como una “vergüenza nacional” y un privilegio indebido.

“Es una vergüenza nacional la permanencia del fuero y la inaplicabilidad del juicio político porque aquí se está escudando muchísima gente”, Alfonso Ramírez Cuéllar

Alfonso Ramírez Cuéllar detalla propuesta para eliminar el fuero (Alfonso Ramírez Cuéllar vía X)

De acuerdo con el legislador, el fuero permite que los funcionarios se escuden para comparecer ante la justicia, por lo que se busca frenar la impunidad y garantizar que “quien la hace, la paga”.

Asimismo, Alfonso Ramírez Cuéllar detalló que esta iniciativa propone ejercer a plenitud el juicio político, garantizando la destitución de los cargos para aplicar de manera efectiva los principios de justicia.

Ramírez Cuéllar sostuvo que la inmunidad procesal actual funciona como una puerta a la impunidad, colocando a los gobernantes por encima de los ciudadanos comunes, por lo que el fuero debe terminar.

El diputado de Morena reconoció que ha enfrentado fuerte oposición dentro del Congreso para lograr que se apruebe la ley, incluso de legisladores de su bancada o de la coalición.

La erradicación del fuero se articula con otras iniciativas contra el huachicol fiscal, la facturación falsa y la reforma estructural de las fiscalías anticorrupción, dentro de un paquete de reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum.