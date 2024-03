AMLO ya le respondió a Xóchitl Gálvez luego de que la candidata de oposición lanzó una propuesta para cerrar dos conocidas refinerías en México: “la de Tampico no existe”, dijo.

De acuerdo con el presidente de México, quien está en contra de las iniciativas para frenar las operaciones de las instalaciones industriales, ninguno de estos planes logrará su cometido .

Sobre todo porque, según AMLO, la propuesta de Xóchitl Gálvez sobre las refinerías tiene errores incluso desde el planteamiento : “Ya la libramos; la de Tampico no existe”, precisó.

En su camino a las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez anunció que una de sus propuestas presidenciales es cerrar las refinerías de Cadereyta y Tamaulipas para “proteger la salud de las personas”.

Sin embargo, la candidata se equivocó al enunciar esta última y prometió la suspensión definitiva, pero de una presunta refinería localizada en “Tampico”, por lo que AMLO respondió a su propuesta.

En primer lugar, AMLO defendió los beneficios de las refinerías y declaró que para el alcalde de Cadereyta, el cierre de esta instalación en la demarcación no es opción, de modo que seguirá operando.

Y en cuanto a la refinería de Tampico, según el radar y la propuesta presidencial de Xóchitl Gálvez, el presidente de México dijo que esta se salva porque nisiquiera existe.

Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de este municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrara ninguna, dado que la de Tampico no existe.

AMLO