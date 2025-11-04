El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó una cifra récord de empleo formal en México, la segunda más alta en su historia, aseguró el secretario Zoé Robledo Aburto.

Durante su participación en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Zoé Robledo Aburto dijo que esta cifra “ habla de la solidez del crecimiento en términos del empleo formal”.

Al 31 de octubre, el empleo formal registrado ante el IMSS alcanza 22.6 millones puestos de trabajo; se trata de la segunda cifra más alta desde que se tiene registro. Nuestra economía es fuerte. pic.twitter.com/GR4amOZI7q — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 3, 2025

Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, informó que al 31 de octubre, México alcanzó 22 millones 639 mil 50 empleos formales, que sería la segunda cifra más alta en la historia.

“Son muy buenos datos para un mes de octubre”. Zoé Robledo Aburto, director del IMSS

Asimismo, el director del IMSS destacó que 87.4% de los empleos reportados corresponden a plazas permanentes , por lo que los trabajadores tendrían mejores condiciones laborales.

De acuerdo con Zoé Robledo Aburto, el 40.6% del empleo formal registrado son mujeres; es decir que 9 millones 195 mil 810 trabajadoras ahora están afiliadas al IMSS.

Esta cifra récord en los empleos formales, Zoé Robledo Aburto se la atribuye al aumento del salario mínimo que ha ido en incremento y que se presenta como un incentivo a los trabajadores.