Las afectaciones que enfrentan las familias de víctimas de feminicidio tras el crimen son incontables; depresión, culpa, hipertensión y migrañas, son ejemplos de lo que llegan a presentar, según reveló un estudio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

El 8 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el OCNF presentó los resultados de un estudio que realizó sobre las afectaciones a las familias de víctimas de feminicidio y tentativa de feminicidio.

Son muchas las consecuencias que el feminicidio ocasiona en las familias, desde afectaciones psicosociales y físicas hasta de manera económica y en los entornos comunitarios.

De acuerdo con el estudio del OCNF, los impactos emocionales en las familias de víctimas de feminicidio no son lineales y son duelos complejos, con múltiples sentimientos que no necesariamente mejoran con el tiempo.

La tristeza es la principal emoción en las familias cuando sucede un feminicidio pero las normas sociales patriarcales han ocasionado que la culpa también sea un sentimiento preponderante cuanto ocurre este crimen.

Madres de víctimas de feminicidio se culpan por “no haberlas protegido”, por no haber “estado más al pendiente de sus relaciones”:

“Porque cuando te pasa esto, lo primero que piensas, el primer sentimiento es la culpa, la culpa es lo que le puedo decir que aflora más, te culpas de ¿Por qué la dejaste sola? ¿Por qué no se quedó más tiempo? Quizás, hubiera preferido que se quedara aquí en la casa, no sé, eso es terrible, eso de sentir esa culpa”.

Y el tercer sentimiento que suelen desarrollar las familias de víctimas de feminicidio es enojo, odio, coraje o rencor contra terceras personas: los feminicidas.

La depresión fue la enfermedad psicosomática que el OCNF encontró en reiteradas ocasiones durante su estudio a familias de víctimas de feminicidio, así como la ansiedad, padecimientos que representan afectaciones importantes a la salud.

“Es terrible sufrir depresión, ansiedad, miedo, ganas de no vivir, ganas de no querer levantarse a pesar de estar conviviendo con mis hijos, con mi esposo, se pierde todo. La verdad, no tiene uno ánimos de nada”.