La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló cuál es la situación actual de Adán Augusto López por las acusaciones en contra de su entonces secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y sus presuntos vínculos con ‘La Barredora’ del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En conferencia Mañanera del Pueblo del martes 15 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista una investigación formal en contra del senador Adán Augusto López, del partido Morena, quien fuera gobernador de Tabasco cuando Hernán Bermúdez Requena era jefe de la seguridad estatal.

La mandataria federal señaló que el gobierno de México no ha pedido ninguna investigación contra López Hernández, cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“No se está investigando (a Adán Augusto López)... de parte del gobierno no, no se ha pedido ninguna orden de aprehensión”, respondió Sheinbaum a una pregunta sobre la posible implicación del funcionario tabasqueño con el crimen organizado.

¿Adán Augusto López podría estar implicado con presuntos delitos de Hernán Bermúdez Requena y La Barredora?

Las dudas sobre una posible implicación del ex gobernador Adán Augusto López con los presuntos delitos de cometidos por Hernán Bermúdez Requena y La Barredora no surgen en vano.

Hernán Bermúdez Requena fue designado por el propio Adán Augusto López, además es señalado como uno de sus hombres de confianza durante su administración en Tabasco.

Incluso, algunos medios refieren que en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco solo había alguien por encima de Bermúdez Requena: el hoy senador de Morena.

Aunado a esto, el gobernador de Tabasco, Javier May, ha denunciado que los gobiernos de Adán Augusto López y su sucesor, Manuel Merino Campos, permitieron la instalación de La Barredora del CJNG en la entidad.

Todos estos argumentos sugieren la posibilidad de que López Hernández pudo haber tenido cooperación los delitos cometidos, al menos ofreciendo protección o encubrimiento.

Adán Augusto López: Hernán Bermúdez Requena tiene una orden de aprehensión en su contra

La orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena fue girada el pasado 14 de febrero de 2025 por la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

A Bermúdez Requena se le señala ser haber encabezado ‘La Barredora’, ligada al CJNG, en sus actividades delictivas como narcotráfico, extorsión y robo de combustible.

El ex funcionario de Tabasco también fue vinculado, según informes militares desde 2021, a ejecuciones y control de plazas criminales.

Actualmente Hernán Bermúdez está prófugo y se cree que pudo haber huido rumbo a Panamá, Brasil y España. Ya es buscado por Interpol.