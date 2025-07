La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, habló sobre el ex secretario de Seguridad de Adán Augusto López, Hernán Bermúdez Requena y salió en defensa del senador con un polémico argumento.

Y es que este miércoles 16 de julio, la Interpol emitió la ficha roja de Hernán Bermúdez Requena, por vínculos con el grupo criminal La Barredora mientras era secretario de Seguridad de Tabasco.

En consecuencia, Adán Augusto López ha sido señalado por oposición para que esclarezca sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena, aunque integrantes de Morena han salido en su defensa.

Luisa Alcalde defiende a Adán Augusto López y este fue su argumento

Durante su conferencia de prensa semanal, Luisa Alcalde habló sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena y señaló que Adán Augusto López no tiene nada que declarar sobre su ex secretario.

Luisa Alcalde fue cuestionada por medios sobre la solicitud de que Adán Augusto López tome licencia y aclare sus vínculos, consecuencia de las investigaciones contra Hernán Bermúdez Requena.

Sin embargo, defendió que la investigación no es en contra del ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, sino de su ex secretario de Seguridad y sus nexos con el crimen organizado.

En este tenor, Luisa Alcalde afirmó que hay una “enorme diferencia” con los gobiernos anteriores, ya que no habrá impunidad para Hernán Bermúdez Requena, por lo que la investigación será “tope hasta donde tope”.

“Quien haya cometido un delito, quien sea, todas las personas [..] debe de ser procesado y debe de ser castigado. No tiene nombre o apellido, es cualquier persona en este país, del nivel que sea, si comete un delito, debe ser procesado y castigado. Impunidad para nadie". Luisa Alcalde sobre Hernán Bermúdez Requena

Por lo mismo, Luisa Alcalde celebró que las autoridades estén investigando la corrupción de Hernán Bermúdez Requena, con la seguridad de que no habrá encubrimientos de ser culpable.

Ni de parte de las autoridades ni por Morena, como afirmó Luisa Alcalde, ya que ahora no ocurre la impunidad contra delincuentes de cuello blanco como sería el ex secretario de Seguridad.

Morena respalda a Adán Augusto López en medio de polémica por Hernán Bermúdez Requena

Diferentes integrantes de Morena han expresado su respaldo, al igual que Luisa Alcalde, en favor de Adán Augusto López por investigaciones a Hernán Bermúdez Requena.

Además del posicionamiento que compartieron los senadores de Morena en sus redes sociales, fue el vicecoordinador de la bancada en dicha Cámara quien declaró a favor de Adán Augusto López.

Tal como declaró Ignacio Mier Velazco, Adán Augusto López seguramente no sabía de los presuntos actos delictivos de Hernán Bermúdez Requena, ya que cree con firmeza en su honorabilidad.

Gerardo Fernández Noroña también se pronunció a favor de Adán Augusto López y señaló que es “puro golpeteo” ya que no hay ninguna investigación en contra del actual senador de Morena.

Mientras que un aliado de Morena, Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, señaló que si bien se debe aclarar, Adán Augusto López no podría ser responsable de las acciones de todos sus ex funcionarios.