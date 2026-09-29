Video captó el momento exacto de un aparatoso accidente múltiple ocurrido en la autopista Arco Norte, específicamente entre los kilómetros 115 y 117 en el tramo Ajoloapan-Pachuca, que desató momentos de gran tensión y caos vial.

El incidente comenzó con un percance inicial y la volcadura de una camioneta, lo que provocó que el operador de una grúa no lograra detenerse a tiempo sobre el pavimento húmedo.

Como resultado, la unidad pesada colisionó contra varios vehículos y un tráiler con jaula ganadera, desencadenando una carambola y terminando completamente envuelta en llamas.

Video muestra el accidente de grúa incendiándose en el Arco Norte

El accidente múltiple en la autopista Arco Norte ocurrió la tarde del 28 de septiembre en el tramo Ajoloapan-Pachuca (entre los kilómetros 115 y 117), específicamente en la curva de ascenso hacia Ajoloapan, en los límites entre el Estado de México e Hidalgo.

Debido a las lluvias y al pavimento húmedo, se registró un primer choque por alcance entre vehículos y la volcadura de una camioneta de carga sobre la vialidad.

Una grúa de carga pesada que transitaba por el lugar no logró frenar a tiempo al encontrarse repentinamente con la zona del percance y los vehículos detenidos.

El operador de la grúa perdió el control e impactó contra las barreras de contención, desatando una carambola que involucró a varios automóviles, camionetas y un tráiler con jaula ganadera.

Tras el choque, la grúa comenzó a arder intensamente hasta quedar envuelta en fuego y volcada sobre el asfalto.

El accidente quedó grabado en video por un automovilista y se difundió ampliamente en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo dos hombres que se encontraban en la carretera haciendo señas para advertir a los conductores lograron salvarse en segundos; uno saltó el muro de contención hacia el carril contrario y el otro brincó hacia la maleza justo antes del impacto de la grúa.

Accidente en el Arco Norte: grúa pierde el control y termina incendiándose (Tomada de video)

Saldo de accidente de grúa que perdió el control y terminó incendiándose en el Arco Norte

Las autoridades y cuerpos de emergencia reportaron un saldo preliminar de 5 personas con lesiones leves, sin que se confirmaran víctimas mortales.

Se registraron severos daños materiales en las barreras de contención y en la carpeta asfáltica.

La circulación permaneció bloqueada totalmente con dirección a San Martín Texmelucan y Puebla durante varias horas.

En dirección a Atlacomulco, el tránsito avanzó a vuelta de rueda provocando filas de hasta 7 kilómetros. Tras concluidas las labores de remoción de escombros y control de riesgos, la circulación fue liberada en su totalidad a las 23:53 horas.

Las autoridades reportaron la participación de un total de 9 unidades en la carambola.