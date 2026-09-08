La circulación vehicular en la zona sur de la Ciudad de México (CDMX) se vio afectada este martes 8 de septiembre debido a un aparatoso accidente registrado sobre la carretera México-Cuernavaca.

De acuerdo con la información, el accidente se dio en el límite de la alcaldía Tlalpan, cerca del kilómetro 28 de la México-Cuernavaca. Hasta el momento, se desconocen las causas del percance vehicular.

Reportan carga vehicular tras accidente en la carretera México-Cuernavaca

Este martes se reportó un fuerte accidente en la México-Cuernavaca, que provocó afectaciones al flujo vehicular, principalmente, para quienes conducen rumbo a Cuernavaca.

Accidente en la México-Cuernavaca complica la circulación (Captura de pantalla)

Un vehículo color rojo quedó totalmente destrozado luego del percance. No se han dado a conocer los detalles del accidente ni el estado de salud actual de las personas que iban a bordo.

Al sitio acudieron elementos de seguridad, ambulancias y bomberos, a fin de retirar el auto de la carretera y permitir la circulación en la México-Cuernavaca, que es una de las principales vías de conexión con Morelos.

El accidente ocurre en medio de un contexto de preocupación por la seguridad vial en la México-Cuernavaca. Medios reportan que, en las últimas dos semanas, percances en la vía suman 19 heridos y 4 muertos.

Martín Curiel Gallegos, líder del Sindicato Nacional de Caminos y Puentes Federales (Capufe), hizo un llamado a que los conductores manejen con precaución en la México-Cuernavaca ante la alza de accidentes.