Al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, poco le habría importado el decálogo de Morena contra los lujos, pues al funcionario lo vieron viajando en un avión a todo lujo con destino a Paris.

La información difundida por el periodista Salvador García Soto, señala que Adán Augusto López viajó en la clase Premier de AirFrance en el vuelo AF0179 cuyo costo es de 311 mil 549 pesos por boleto.

El lujoso vuelo de Adán Augusto López habría ocurrido poco después de que se difundiera el decálogo de Morena promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se pide no caer en la frivolidad ni el consumismo.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Salvador García Soto, el senador Adán Augusto López viajó en un avión a todo lujo con destino a París justo el mismo día que el Consejo Nacional difundió el decálogo de Morena.

El cuestionable hecho habría ocurrido la noche del domingo 4 de mayo de 2025, cuando Adán Augusto López abordó la clase Premier de AirFrance en el vuelo AF0179 que salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Supuestamente, los pasajeros que estaban en las suites de primera clase fueron quienes vieron al morenista viajando con una mujer y un asistente en el vuelo donde cada boleto tiene un costo de 311 mil 549 pesos, según García Soto.

Trascendió que el vuelo de Adán Augusto López habría partido en dirección al Aeropuerto Charles de Gaulle en París, en medio de los rumores que hablan de su posible nombramiento como embajador de México en Francia.

Pese a que no se ha confirmado ni desmentido la presencia de Adán Augusto López en el lujoso vuelo a Paris, lo cierto es que estas prácticas van en contra del decálogo de Morena que presentó Claudia Sheinbaum.

Por ejemplo, el decálogo pide que los morenistas no usen aviones ni helicópteros privados, así como no utilizar recursos públicos para viajar al extranjero ni permitir el amiguismo, influyentismo ni el nepotismo.

“Todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez. La parafernalia del poder es del pasado de corrupción y privilegios, no de Morena. No caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo y la ambición por el poder y el dinero. No es de nuestro Movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros”

Decálogo de Morena