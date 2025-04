La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un fuerte llamado con motivo del consumismo entre militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, ni andar en camionetas”, dijo Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 10 de abril de 2025.

Por tales acciones, Claudia Sheinbaum pidió a los morenistas recordar que provienen de un movimiento popular, el cual es uno de los movimientos transformadores más importantes no solo de México, sino del mundo.

Viaje en helicóptero de Ricardo Monreal tendría un precio superior a los 100 mil pesos (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

El llamado de Claudia Sheinbaum contra el consumismo entre morenistas: este fue su mensaje

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje contra el consumismo entre morenistas, a quienes pidió recordar sus principios y dejar de trasladarse en “camionetotas” con guaruras.

En ese mismo sentido, dijo que los que vienen del movimiento de la Cuarta Transformación tienen que comportarse y vivir, como decía Benito Juárez, en la justa medianía.

Claudia Sheinbaum precisó que algunos funcionarios sí deberían contar con guaruras y camionetas para su seguridad, como lo es el caso de Secretarios de Seguridad, Fiscales, o politicos que cuenten con amenazas.

No obstante, señaló que no hay justificación para que otros políticos que no cuenten con una amenaza en su contra, se trasladen con grandes cararavanas de camionetas y guaruras.

Además, la presidenta dijo que los morenistas tampoco deberían hacer uso de la ropa de marca y otros lujos que no son propios del movimiento popular, recalcando que la ciudadanía no votó por esa clase de política.

“Nosotros venimos de un movimiento popular, porque además el pueblo en algún momento va a decir, pues no, yo no voté por eso, porque hoy está más consciente que nunca, entonces el segundo tiene que ver con cómo debemos ser quienes somos servidores y servidoras públicas de este movimiento” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum: Presidenta enviará carta a dirigencia de Morena con temas de nepotismo, consumismo y campaña anticipada

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum adelantó que enviará una carta a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, para abordar tres importantes temas que competen a Morena:

Nepotismo

Consumismo

Campañas anticipadas

Con respecto al primer tema, dijo que solicitará que los morenistas no sean candidatos en las elecciones de 2027, en caso de que el antecesor sea alguno de sus hermanos, padres, primos o parejas.

“Uno, pues que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos particularmente a gobernador o gobernadora, aunque también, pues todos los cargos de elección popular para el 2027 Claudia Sheinbaum

Sobre la segunda, dijo que solicitará que se fijen reglas claras de comportamiento, recordando el principio de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” que impulsó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Y la otra muy importante es que se cuiden los tiempos también y que haya reglas claras para todos”, destacó Claudia Sheinbaum en referencia a las campañas anticipadas de cara a las elecciones de 2027.