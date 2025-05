María Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, aclaró que los nuevos lineamientos de Morena no tienen dedicatoria particular para la senadora Andrea Chávez.

Esto debido a las modificaciones a las reglas de Morena dicen que queda estrictamente prohibido los actos adelantados de campaña para las próximas elecciones 2027.

Y es que cabe recordar que recientemente Andrea Chávez fue blanco de diversos señalamientos, en donde se le acusó de utilizar recursos privados para difundir su imagen en el estado de Chihuahua con la intención de participar en dicho proceso electoral.

Fue en el marco del Consejo Nacional de Morena, celebrado el domingo 4 de mayo de 2025, en donde María Luisa Alcalde definió las nuevas reglas que regirán a todos los integrantes del partido guinda de cara a las próximas elecciones 2027.

Durante la celebración del Consejo de Morena, María Luisa Alcalde compartió cuáles son los nuevos lineamientos de Morena que regirán al partido para las próximas elecciones 2027.

De manera puntual señaló que se trata de la definición de acciones y comportamientos que quedan totalmente prohibidos para los integrantes de Morena.

Entre las modificaciones realizadas se definió que queda estipulado llevar a cabo lo siguiente:

Además, María Luisa Alcalde reiteró que se debe priorizar el respeto entre los integrantes de Morena, tras insistir que se debe anteponer ante cualquier deseo personal el bien del partido en común.

Con estas modificaciones se espera que Andrea Chávez detenga la difusión de su imagen en Chihuahua, o apele la situación para continuar con sus acciones.

María Luisa Alcalde aseguró durante el Consejo Nacional de Morena que los nuevos lineamientos del partido estén dirigidos a la senadora Andrea Chávez.

La dirigente de Morena descartó que las modificaciones tengan como dedicatoria una persona en particular, sino tienen la intención de definir “qué se vale y qué no se vale” para las elecciones 2027.

Esto debido a que señaló aun falta tiempo para el próximo proceso electoral, por lo que reiteró que es importante definir el comportamiento valido al interior de Morena para dicho proceso.

María Luisa Alcalde aseguró que este era el momento idóneo para poder establecer los lineamientos de Morena para próximos procesos, reiterando el compromiso de sus integrantes para firmarlos.

De esta manera descartó que las acciones de Andrea Chávez hayan motivado a establecer los nuevos lineamientos, pues dijo cada uno de los integrantes está comprometido con su proyecto de partido.

“La reunión del Consejo de Morena era establecer las reglas claras, qué se vale y qué no se vale. No es que vaya dirigido a una persona en particular, de ninguna manera, sino que es un momento idóneo para decir vamos hacia adelante, falta para 2027... establecer las reglas sobre nuestros comportamientos, cuáles son válidos, cuáles no, en contra de los propios principios de Morena. Hay compromiso entre los integrantes de Morena para los próximos procesos electorales.”

María Luisa Alcalde