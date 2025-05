Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, sepultó los rumores y aclaró que el partido no eliminó una prohibición importante que se encontraban en sus estatutos.

De manera puntual se trata de la prohibición de realizar actos anticipados de campaña, la cual Luisa Alcalde puntualizó que continúa dentro de sus lineamientos éticos.

Fue a través de sus redes sociales en donde Luisa Alcalde realizó la aclaración de esta situación, compartiendo parte de los estatus que fueron firmados y aprobados por los más de 360 consejeros de Morena durante la reunión del Consejo Nacional del 4 de mayo de 2025.

Luisa Alcalde reiteró en sus redes sociales que Morena no eliminó de su reglamento ético la prohibición para realizar actos anticipados de campaña.

De acuerdo con el documento que fue compartido por la dirigente nacional de Morena, el cual corresponde a las Conductas contrarias al partido, se puede apreciar un apartado que estipula la prohibición de realizar acciones electorales fuera de los tiempos establecidos de precampaña.

“Se respeta la voluntad del pueblo, se prohíben actos anticipados de campaña y se rechaza toda práctica de la vieja política”, señala el reglamento de Morena.

Fue así que Luisa Alcalde aseguró que eran falsos los rumores que aseguraban Morena había modificado su reglamento para permitir actos anticipados de campaña.

Esto debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por supuestos rumores que aseguraban Morena había dado luz verde a esta práctica.

Luisa Alcalde aseguró al finalizar el Consejo Nacional de Morena que los nuevos lineamientos del partido que fueron aprobados estén dirigidos a la senadora Andrea Chávez.

La dirigente de Morena rechazó que los ajustes estén pensados en una persona en particular, pues dijo tienen la intención de definir “qué se vale y qué no se vale” de cara a los próximas elecciones 2027.

Luisa Alcalde indicó que aun falta tiempo para que se lleve a cabo dicho proceso electoral, reiterando que es importante definir el comportamiento valido al interior de Morena.

“La reunión del Consejo de Morena era establecer las reglas claras, qué se vale y qué no se vale. No es que vaya dirigido a una persona en particular, sino que es un momento idóneo para decir vamos hacia adelante, falta para 2027... establecer las reglas sobre nuestros comportamientos, cuáles son válidos, cuáles no, en contra de los propios principios de Morena”.

Luisa Alcalde