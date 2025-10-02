Este jueves se lleva a cabo la marcha del 2 de octubre 2025 en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos la ruta, horarios y calles cerradas por esta movilización.

Cabe recordar que esta marcha se lleva a cabo por lo hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de la Tres Culturas de Tlatelolco, en donde fueron asesinados un número desconocido de estudiantes.

Debido a la presunta participación del Ejército de México en esos hechos, bajo el mando del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien reprimió los movimientos estudiantiles, la marcha lleva siempre la frase “2 de octubre, no se olvida”.