Clausuran gimnasios por no respetar semáforo rojo en Ecatepec

Los dos gimnasios clausurados por no respetar semáforo rojo en Ecatepec funcionaban de manera encubierta.

México.- Dos gimnasios fueron clausurados por no respetar el semáforo rojo del Covid-19 en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Los dos gimnasios que fueron clausurados por no respetar el semáforo rojo del coronavirus Covid-19 en Ecatepec funcionaban de manera encubierta, en las colonias Ciudad Azteca y Jardines de Casanueva.

Ese municipio del Edomex es el primer lugar en contagios de Covid-19, en la entidad, donde tan solo en un día 34 personas murieron, en tanto que se reportaron 53 nuevos casos.

Gimnasios clausurados operaban a puerta cerrada

Los dos gimnasios que fueron clausurados por no respetar el semáforo rojo del Covid-19 en el municipio de Ecatepec, en el Edomex, operaban a puerta cerrada.

El gobierno municipal indicó que denuncias ciudadanas alertaron sobre el funcionamiento de los dos establecimientos, en los cuales incluso colocaron plástico negro a los ventanales para evitar que desde el exterior se observara la actividad en su interior.

Los gimnasios clausurados en Ecatepec son:

"Sherlyn Gym", que se ubica en la colonia Ciudad Azteca, el cual mantenía la cortina de metal abajo pero funcionaba de manera irregular.

"Lift Gym", que se localiza en la colonia Jardines de Casa Nueva, en el que se permitía el acceso a usuarios de manera normal, pese a que el lugar mantenía cerrada su cortina metálica.

En el primer gimnasio, el personal de las direcciones de Gobierno, Protección Civil y Desarrollo Económico colocaron sellos de suspensión y pidieron a los encargados detener la actividad.

No obstante, los que estaban a cargo del local decidieron no recibir a los servidores públicos y mantenerse atrincherados dentro del gimnasio, que finalmente fue clausurado por no respetar semáforo rojo del Covid-19.

Ecatepec es el municipio del estado de México que acumula el mayor número de contagios de personas infectadas por coronavirus, con 19 mil 876 casos y 2 mil 794 muertes.

El gobierno de Ecatepec recordó que en diciembre pasado fue detectado un gimnasio en el pueblo de Guadalupe Victoria, cuyo propietario igualmente intentó burlar a las autoridades municipales y recibía a clientes.

De esta manera, dijo, suman tres los negocios de este tipo suspendidos por funcionar indebidamente durante el Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria por el Covid-19.