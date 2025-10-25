Brian Cogan, que fungiera como juez en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos, fue elegido para llevar el caso de Zhi Dong Zhang.

Esto toda vez que Zhi Dong Zhang será trasladado al estado de Nueva York, en donde será presentado ante una Corte federal tras ser extraditado a Estados Unidos desde Cuba.

Zhi Dong Zhang (FGR)

Brian Cogan, quien fuera juez de “El Chapo”, el elegido para llevar el caso de Zhi Dong Zhang

Hoy viernes 24 de octubre de 2025, se dio a conocer que el juez Brian Cogan, será el encargado de llevar juicio en contra del ciudadano de origen chino, Zhi Dong Zhang.

Debido a su experiencia en casos relacionados al narcotráfico, como el caso de “El Chapo” Guzmán, Brian Cogan analizará las acusaciones contra Zhi Dong Zhang por tráfico de drogas, principalmente cocaína y fentanilo.

Y es que tras su extradición, Zhi Dong Zhang fue presentado en una Corte de Distrito del Sur de Texas, con sede en Brownsville, en donde se determinó que fuera trasladado a Nueva York para seguir con su juicio.

Esto toda vez que fue la Corte de Distrito del Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, quien emitió en 2021 las acusaciones formales en su contra.

De esta forma, señalaron autoridades de Estados Unidos, se dará seguimiento a su caso dentro de la misa Corte que solicitó su presentación desde hace 4 años.