Rusia aseguró que Ucrania intentó atacar la residencia de Vladimir Putin en la región de Novgorod, por lo cual prometió represalias.

Así lo dijo a pesar de que un día anterior el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaban a cerca de un acuerdo de paz en conjunto con Rusia y Ucrania.

El presunto ataque fallido se habría sido planeado con drones, por lo que Rusia señaló que su postura en las negociaciones de paz podría cambiar.

Rusia promete que supuesto ataque de Ucrania “no quedará sin respuesta”

Tras el supuesto ataque fallido con drones, el presidente Vladimir Putin convocó a una reunión con altos oficiales del Kremlin.

En la reunión también se encuentra su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, quien detalló que el ataque a la residencia se habría dado el 28 y 29 de diciembre por lo que “estas acciones temerarias no quedarán sin respuesta”.

La residencia de Vladimir Putin en Novgorod se encuentra entre Moscú y San Petersburgo.

Rusia no va a dejar negociaciones de paz pero modificará su postura tras supuesto ataque de Ucrania

Sergei Lavrorv dijo que Rusia no se va a retirar de las negociaciones emprendidas por Estados Unidos pero revisará su postura, luego de que Donald Trump anunció un avance de más de 90 por ciento.

“No pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos, pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas” Sergei Lavrov. Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia

Además de acciones temerarias, Rusia calificó el presunto ataque de Ucrania como actos terroristas.