Donald Trump quedó indignado y atónito al enterarse del presunto ataque de Ucrania a la residencia de Vladimir Putin, así lo aseguró el asesor del presidente de Rusia, Yuri Ushakov.

“Se mostró conmocionado por esta noticia, literalmente indignado” Yuri Ushakov. Asesor de Vladimir Putin

Yuri Ushakov dio a conocer detalles de la conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump luego de que Rusia aseguró que hubo un plan fallido con drones contra la residencia del mandatario ruso los días 28 y 29 de diciembre.

También aseguró que Rusia se ve obligada a revisar su posición en las negociaciones.

Vladimir Putin habló con Donald Trump sobre el acuerdo de paz y aprovechó para informar ataque de Ucrania ataque a su residencia

Los detalles del ataque se dieron en la llamada telefónica en la que Donald Trump le dijo a Vladimir Putin que lograron avances para el acuerdo de paz en el encuentro con Volodimir Zelenski.

Cabe recordar que este fin de semana Volodimir Zelenski visitó a Donald Trump en su residencia personal de Mar-a-Lago, Florida, donde dijo que había avances rumbo a un acuerdo de paz.

Rusia revisará su postura en negociaciones de paz tras ataque de Ucrania

Sergei Lavrorv, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, dijo que su país no se va a retirar de las negociaciones emprendidas por Estados Unidos pero revisará su postura.

El representante de Rusia en el exterior dijo que “no pretendemos retirarnos del proceso de negociación con Estados Unidos, pero dada la completa degeneración del criminal régimen de Kiev, las posiciones negociadoras de Rusia serán reconsideradas”.

Rusia calificó el presunto ataque de Ucrania como actos terroristas.