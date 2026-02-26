Habitantes de la localidad de San Juan de Urabá, en Antioquia, Colombia, vivieron un alarmante momento luego de que se registrara la erupción del volcán de lodo.

A través de redes sociales se difundieron videos de lo sucedido, los cuales muestran una gran explosión que iluminó el paisaje nocturno de San Juan de Urabá, Antioquia.

Erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá, Antioquia, generó una enorme columna de fuego

La noche del miércoles 25 de febrero, habitantes de San Juan de Urabá, en la región de Antioquia, en Colombia, presenciaron la impactante erupción de un volcán de lodo.

Videos permiten observar que la explosión generó grandes grietas en el suelo, además de una intensa columna de fuego que se elevó a varios metros de distancia.

Según indicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, lo ocurrido se trató de fenómeno geológico en donde el lodo se acumula en una cavidad, misma donde también se cuenta con la presencia de gases, los cuales se elevan por la presión del terreno hasta ser liberados en una explosión.

De esta manera, manifestaron que se trata de un fenómeno completamente natural, que responde al empuje de tierra, lodo y arcillas, en combinación con gases que se encuentran presurizados.

Al elevarse dichos gases, toda la materia acumulada sale volando por los aires, además de que los gases pueden resultar flamables al contacto con la superficie.

De manera preliminar, la UNGRD señaló que no se reportan personas heridas por la explosión, pero sí daños en infraestructura carretera, así como a un sistema de almacenaje de agua.