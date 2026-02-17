El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) captó en video el momento de la erupción del volcán Kīlauea, en Hawái, registrada el pasado 15 de febrero de 2026.

Las imágenes que ya se viralizaron en redes sociales exhiben que la columna tras la erupción del volcán Kīlauea en Hawái alcanzó los 35 mil pies sobre el nivel del mar.

En este espectáculo visual también pudieron apreciarse fuentes de lava del volcán Kīlauea que se elevaron hasta 300 metros de altura.

Erupción del volcán Kīlauea en Hawái llevó casi 10 horas

El USGS también precisó que la actividad volcánica del volcán Kīlauea comenzó alrededor de la 1:50 horas del 15 de febrero y se extendió por alrededor de 10 horas.

Durante ese transcurso, las cámaras de la zona registraron el momento en el que la lava emergió con fuerza desde las aberturas del cráter del volcán Kīlauea, deslizándose por las laderas.

Al mismo tiempo, densas columnas de ceniza y humo podían apreciarse en las zonas cercas, sin que la explosión provocara alguna clase de daños a las zonas habitadas de la isla.

Según especialistas, este evento marca el episodio número 42 de fuentes de lava desde la reactivación intermitente del volcán, iniciada el 23 de diciembre de 2024.

Desde entonces, el volcán Kīlauea ha mantenido un patrón de erupciones periódicas, lo que lo reafirma como uno de los volcanes más activos, dinámicos y vigilados del mundo.