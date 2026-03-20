El Volcán Shiveluch registró una potente emisión de ceniza en la región de Kamchatka, informó el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia.

El organismo detalló que la columna eruptiva alcanzó 12 mil metros sobre el nivel del mar a las 05:55 hora de Moscú este jueves.

Autoridades también reportaron reactivación sísmica en la zona, incluyendo un sismo de magnitud 5,0 cerca de las islas Kuriles, en el Pacífico norte.

Volcán Shiveluch provoca emisión de ceniza y actividad sísmica en el Lejano Oriente ruso

El Shiveluch, con altura de 3 mil 283 metros, es uno de los volcanes más activos del norte de Kamchatka y mantiene monitoreo constante.

Especialistas indicaron que la reciente emisión ocurrió tras una breve pausa en la actividad volcánica registrada en días anteriores en la región oriental rusa.

Hace tres días, el mismo volcán generó una nube de ceniza que alcanzó hasta nueve mil metros, lo que evidenciaba un incremento progresivo en su actividad.

La localidad de Kliuchí, situada a aproximadamente 50 kilómetros del volcán, se mantiene como la comunidad más cercana potencialmente expuesta a la caída de ceniza.

En paralelo, se registró un sismo de magnitud 5,0 frente a las costas de las islas Kuriles, con epicentro a 150 kilómetros de Simushir.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 77 kilómetros, lo que sugiere actividad tectónica relevante en la zona del Pacífico norte.

Autoridades mantienen vigilancia permanente ante posibles nuevas emisiones o movimientos sísmicos que pudieran representar riesgos para población y rutas aéreas cercanas.