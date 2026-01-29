Investigadores del Instituto de Geofísica (IGf) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron sobre la actividad en el volcán Chichonal en Chiapas, pero ¿dónde se encuentra ubicado?

La última explosión fue en 1982 y dejó más de 2 mil muertos, y columnas de ceniza de más de 32 kilómetros de altura e impactando incluso a otros estados más allá de Chiapas.

Ubicación del volcán Chichonal

Recientes hallazgos hechos por investigadores del IGf de la UNAM advirtieron que hubo un cambio en las muestras, siendo que los nuevos datos muestran actividad en el volcán Chichonal en Chiapas.

Pero ¿dónde se ubica exactamente?

El volcán Chichonal se encuentra en el noreste del estado de Chiapas, entre los municipios de Francisco León y Chapultenango.

Sin embargo, el volcán Chichonal está rodeado de comunidades rurales como:

Guayabal

Sonora

Santa Prócula

Jalisco

Viejo Nicapa

El Cucayo

Laguna Arriba

Laguna Abajo

En 1982 sucedió la última explosión del volcán Chichonal, con actividad del 28 de marzo al 4 de abril, pero los días de mayor desastre fueron el 2 y 3 de abril.

Las columnas de cenizas alcanzaron 32 kilómetros de altura. Asimismo, hubo flujos piroclásticos de hasta 8 kilómetros tras salir del cráter.

La ceniza que arrojó el volcán Chichonal impactó a los estados de:

Chiapas

Tabasco

Oaxaca

Veracruz

Campeche

Actividad turística en el volcán Chichonal sigue

El IGf de la UNAM advirtió de la actividad en el volcán Chichonal pidiendo se siguieran las recomendaciones de Protección Civil, pero el turismo sigue.

Por agencias de viajes y turísticas privadas se ha visto en redes sociales que estos siguen dando paseo por el volcán Chichonal con regularidad, pese a que se indicó que este está en fase 1, según el Semáforo de Alerta Volcánica, y por eso se recomienda mantenerse alejados del cráter y no acercarse al lago.