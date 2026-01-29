El volcán Chichonal también conocido como El Chichón localizado en Chiapas, ha alarmado a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por lo que piden acatar recomendaciones de Protección Civil.

Lo que investigadores del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM encontraron en el lago que tiene el volcán Chichonal hizo recordar que este es un volcán activo en Chiapas y no debe pasarse desapercibido.

Volcán Chichonal vuelve a tener características de un volcán activo

Aunque la última erupción del volcán Chichonal en Chiapas sucedió en 1982, esta dejó más de 2 mil personas fallecidas, y ahora ha alarmado pues vuelve a tener características de un volcán activo.

Investigaciones del IGf de la UNAM, informaron que hubo variaciones al analizar el agua en el lago del cráter del volcán, pasando de tener gran presencia de algas a aumento en sulfatos y sílice, índices característicos de un volcán activo.

Volcán Chichonal en Chiapas. (Especial)

Asimismo, detallaron que detectaron un aumento en la emisión de gases, lo que podría poner en riesgo a la salud si se expone a estos de forma prolongada.

La UNAM reforzó los hallazgos compartiendo que las investigaciones del volcán llevan más de 20 años, por lo que el histórico los lleva a confirmar el aumento en los índices y no algo aislado.

Ante la actividad turística que regularmente tiene el volcán Chichonal, especialistas de la UNAM llamaron a seguir las indicaciones de Protección Civil.

¿El volcán Chichonal en Chiapas hará erupción?

La UNAM advirtió que el volcán Chichonal volvió a registrar características de un volcán activo, pero ¿hay riesgo de erupción?

La actividad en el volcán Chichonal no anticipa una amenaza de erupción, pero sí es una advertencia ante una actividad para proteger a los cercanos a la zona.