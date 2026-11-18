Venezuela y Estados Unidos firmaron un acuerdo para reanudar su cooperación militar suspendida desde 2005, cuando el entonces presidente Hugo Chávez puso fin a los mecanismos de colaboración con Washington.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, viajó a Venezuela a firmar el convenio, al que calificó como un acuerdo histórico que permitirá establecer una nueva asociación de defensa entre ambos países.

Me enorgullece anunciar que Estados Unidos y Venezuela han firmado un acuerdo histórico que restablece una renovada cooperación militar. Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos

Venezuela reanuda la cooperación militar con Estados Unidos suspendida en 2005 (Ariana Cubillos / AP Photo/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela firman histórico acuerdo para reactivar cooperación militar

Este miércoles 18 de noviembre, Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, y el ministro de Defensa de Venezuela, firmaron un acuerdo para reanudar la cooperación militar entre ambas naciones.

De acuerdo con Hegseth, el entendimiento contempla entrenamiento conjunto entre militares estadounidenses y venezolanos, intercambio de inteligencia y acceso a más equipamiento y capacidades de defensa.

Pete Hegseth aseguró que estas acciones permitirán fortalecer la seguridad y las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas venezolanas y permitirá acelerar la recuperación de sus fronteras y su territorio.

Venezuela podrá acelerar la recuperación de sus fronteras nacionales y de su territorio, que durante 27 años ha estado bajo el control de redes extralegales y narcoterroristas, con el fin de eliminar las amenazas y estabilizar el país de una vez por todas. Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos

Venezuela reanuda la cooperación militar con Estados Unidos suspendida en 2005 (Oficina de Prensa del Palacio de Miraflores / Miraflores presidential press of)

El funcionario de Estados Unidos advirtió que la nueva cooperación militar no será únicamente un acuerdo simbólico, pues aseguró que requerirá eliminar las redes narcoterroristas que mantienen presencia en Venezuela.

Pete Hegseth agradeció a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por trabajar de manera coordinada con el gobierno estadounidense para estabilizar el país sudamericano.

Finalmente, el funcionario sostuvo que Venezuela tiene potencial para recuperar la seguridad y la prosperidad que tuvo en el pasado, y afirmó que Estados Unidos será un socio en esa nueva etapa.