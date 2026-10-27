El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sugerir que Venezuela debería convertirse en el estado número 51, esto durante un acto político en Corpus Christi, Texas.

Donald Trump señaló que que Venezuela se convertirá en un país próspero, y que tal vez se convertiría en el estado 51 de Estados Unidos, pidiendo el apoyo de la gente para lograr esto.

Donald Trump (Alex Brandon / AP Photo/Alex Brandon)

Donald Trump vuelve a proponer a Venezuela como el estado 51

Durante su discurso en apoyo a los candidatos republicanos, Donald Trump afirmó que en el futuro de Venezuela será un país próspero, mejorando su calidad de vida.

Tras esto, Donald Trump abordó la posibilidad de que Venezuela se convirtiera en el estado 51 de Estados Unidos, señalando que esto es muy posible.

Para finalizar mencionado que en caso de que esto se logre, en el futuro se tendrán elecciones a gobernador en lugar de presidente, como se está planeado en el futuro inmediato.

El mandatario estadounidense enfatizó que la sustitución del cargo presidencial por una gubernatura facilitaría la administración del territorio y la reactivación comercial.

Con está van varias veces que Donald Trump insiste en hacer de Venezuela el estado 51, desde que efectivos del ejército de Estados Unidos entraron al país para capturar a Nicolás Maduro.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Jacquelyn Martin/AP / AP Photo/Jacquelyn Martin)

Interés de Donald Trump por Venezuela es meramente económico

Desde que la primera ocasión que mencionó la posibilidad de hacer de Venezuela el estado 51 de Estados Unidos, analistas han señalado que el interés es meramente económico por parte de Donald Trump.

El planteamiento formulado por Donald Trump está respaldado por importantes intereses en el petroleo de Venezuela. Al hacerlo el estado 51, podría tener acceso directo al mismo.

Algo que ya logró en parte, pues desde que se estableció el sistema tutelar de Estados Unidos en Venezuela, el país norteamericano tiene un convenio por el petroleo.

Recientemente el mismo Donald Trump aseguró que Estados Unidos recibió un total de un millón de barriles de crudo directamente desde Venezuela.