Venezuela deportó el pasado sábado 16 de mayo de 2026 al empresario colombiano Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, a Estados Unidos, acusado de presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción, informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Saab, señalado durante años como uno de los principales aliados y operadores financieros de Maduro, llegó bajo custodia de agentes federales y de la DEA al aeropuerto de Opa-locka en Miami, Florida, donde enfrentará nuevamente a la justicia estadounidense.

El empresario colombiano ocupó cargos dentro del gobierno venezolano; sin embargo, tras la caída de Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez al poder, fue destituido de sus funciones en febrero de 2026.

Desde entonces comenzaron a circular versiones sobre su presunta detención, aunque las autoridades venezolanas nunca lo confirmaron oficialmente.

Venezuela confirma extradición de Alex Saab a Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

Entrega de Alex Saab habría sido parte de negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos

De acuerdo con información publicada por The New York Times y retomada por diversos medios internacionales, la entrega de Alex Saab sería resultado de negociaciones discretas entre el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y la administración del presidente Donald Trump.

Para el nuevo gobierno venezolano, Saab representaría una pieza clave en las conversaciones bilaterales con Washington, en busca de flexibilizar sanciones económicas, estabilizar la economía venezolana y abrir nuevos canales de cooperación política y diplomática.

Venezuela asegura que no fue extradición, sino deportación de Alex Saab

En un comunicado oficial, el SAIME explicó que la medida se realizó bajo la legislación migratoria venezolana.

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América” SAIME de Venezuela

El caso ha generado polémica debido a que la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos.

Por ello, las autoridades insistieron en que el procedimiento aplicado fue una “deportación” y no una extradición formal.

Venezuela confirma extradición de Alex Saab a Estados Unidos (@azucenau / X )

Alex Saab ya había sido detenido y extraditado a Estados Unidos

No es la primera vez que Alex Saab enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

En 2020 fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021, acusado de blanquear millones de dólares provenientes de contratos gubernamentales venezolanos.

En aquel momento, el gobierno de Nicolás Maduro calificó el proceso como un “secuestro” y defendió públicamente a Saab, a quien consideraban una pieza clave para el abastecimiento de alimentos durante las sanciones internacionales.

Finalmente, Alex Saab fue liberado en 2023 como parte de un acuerdo entre Washington y Caracas que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.