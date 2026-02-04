Raúl Gorrín es un empresario y abogado venezolano que ha estado fuertemente asociado a temas legales de corrupción y lavado de dinero, ingresando a la lista de personas buscadas por Estados Unidos. Aquí te contamos todo sobre su vida y trayectoria.

¿Quién es Raúl Gorrín?

Raúl Antonio Gorrín Belisario es un abogado y empresario venezolano, reconocido por ser propietario y presidente de la cadena de televisión Globovisión y de la aseguradora Seguros La Vitalicia en Venezuela.

Asimismo, es conocido por su estrecha relación con el gobierno venezolano y su implicación en acusaciones de corrupción y lavado de dinero, convirtiéndose en una figura controvertida tanto en Venezuela como en el extranjero.

Entre el 2018 y 2019, Gorrín fue sancionado por Estados Unidos, por presuntamente haber participado en un esquema de lavado de dinero de más de mil 200 millones de dólares. Asimismo, se le ha señalado de pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano para obtener acceso a contratos de divisas y otros beneficios económicos.

Debido a las acusaciones, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y añadido a la lista de buscados por el gobierno estadounidense bajo cargos de lavado de dinero y corrupción.

¿Qué edad tiene Raúl Gorrín?

Raúl Gorrín nació el 22 de noviembre de 1968 en Caracas, Venezuela, por lo que actualmente tiene 57 años.

¿Raúl Gorrín tiene esposa?

De acuerdo con su información en redes sociales, Raúl Gorrín está casado desde hace más de 20 años con una mujer llamada María Alexandra.

Raúl Gorrín, abogado y empresario venezolano (Ig: @raulgorrinb)

¿Qué signo zodiacal es Raúl Gorrín?

Al haber nacido el 22 de noviembre, Raúl Gorrín es del signo Sagitario.

¿Raúl Gorrín tiene hijos?

Sí, de acuerdo con una publicación en sus redes sociales, Gorrín tiene tres hijos: dos niños y una niña.

¿Qué estudió Raúl Gorrín?

Raúl Gorrín estudió derecho en la Universidad Santa María en Caracas, donde se formó como abogado antes de transitar al mundo empresarial.

Raúl Gorrín, abogado y empresario venezolano (Ig: @raulgorrinb)

¿En qué ha trabajado Raúl Gorrín?

Raúl Gorrín cuenta con una trayectoria bastante sólida en la abogacía y en el sector empresario, destacando: