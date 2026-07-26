Estados Unidos celebró la decisión de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, de retirar a su país de la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 24 de julio de 2026.

Estados Unidos celebra la decisión del presidente interino Delcy Rodríguez y de Venezuela de retirarse de la CPI Estados Unidos

El Departamento de Estado también destacó la alianza de Estados Unidos con el nuevo gobierno de Venezuela en “los esfuerzos por desmantelar la corrupta e inútil CPI”.

Aunque la salida de Venezuela de la CPI no tiene un efecto inmediato, esta decisión coloca al país junto a otros que no forman parte del Estatuto de Roma.

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Estados Unidos acusa ineficiencia de CPI en arresto de Maduro (Estados Unidos)

Estados Unidos acusa ineficiencia de CPI en arresto de Maduro

En su comunicado, Estados Unidos criticó la actitud pasiva de la CPI, a la que acusó de haber llevado investigaciones sin resultados desde 2018 contra Nicolás Maduro.

El gobierno estadounidense afirma que, gracias al liderazgo del presidente Donald Trump y al valor de militares valientes, se logró la captura del dictador venezolano.

Además, la señaló por “malgastar sus recursos” al investigar y procesar a personas de países con sistemas judiciales competentes e independientes, que nunca estuvieron bajo la jurisdicción del tribunal.

Esto es un exceso flagrante, sesgo político y aplicación selectiva Estados Unidos

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Venezuela salió de CPI por señalamientos de imparcialidad e intervención

Sobre su salida de la CPI, el gobierno de Venezuela justificó la medida al asegurar que el tribunal ha perdido su imparcialidad y actúa con motivaciones políticas.

Además, lo acusó de vulnerar la soberanía de los Estados al intervenir en asuntos que, según Caracas, deben ser resueltos por los mismos sistemas judiciales nacionales.

Por su parte, Estados Unidos reiteró que la CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítima, por lo que hizo un llamado para que el resto de los miembros de la CPI también se retiren del Estatuto de Roma