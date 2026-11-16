La inminente subasta en Nueva York de la pintura Congreso de los pueblos por la paz, realizada por Frida Kahlo en 1952, ha generado una intensa controversia en México.

Diversos grupos, como el colectivo Defendamos la Colección Gelman, exigen detener la venta de la obra al asegurar que forma parte del patrimonio cultural que Diego Rivera dejó al país y que debió permanecer resguardado en la Casa Azul.

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) solicitó a la casa de subastas Christie’s la documentación necesaria para verificar la procedencia y la legítima propiedad del valioso óleo.

¿Una pintura de Frida Kahlo salió ilegalmente de la Casa Azul? Exigen frenar su subasta en Nueva York (@defendamoslacolecciongelman / Instagram )

Por qué exigen frenar la subasta de una pintura de Frida Kahlo en Nueva York

La exigencia de detener la subasta se centra en el óleo sobre masonite titulado Congreso de los pueblos por la paz (1952), elaborado por Frida Kahlo y valuado entre 2.5 y 3.5 millones de dólares para su venta en la casa Christie’s en Nueva York.

La petición de frenar la subasta es impulsada por el Colectivo Defendamos la Colección Gelman, apoyado en las investigaciones documentales de Hilda Trujillo, quien dirigió la Casa Azul y el Museo Anahuacalli durante 18 años.

Sostienen que la pintura figura registrada con el folio A.F.18 dentro del inventario notariado de bienes que Diego Rivera dejó en 1957 al fideicomiso administrado por el Banco de México para el resguardo de la Casa Azul.

Advierten que las escrituras del fideicomiso establecen que las obras catalogadas no podían ser extraídas del recinto bajo ningún motivo o circunstancia, ni siquiera para ser prestadas a exposiciones.

El colectivo cuestiona cómo la pieza salió del museo público para terminar en galerías privadas de Nueva York y subastas internacionales, calificando su comercialización como un posible delito contra el patrimonio de la nación.

INBAL responde tras polémica por la subasta de una pintura de Frida Kahlo en Nueva York

En respuesta a los señalamientos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) afirmó que Kahlo donó la obra en vida al Congreso de la Paz y que Diego Rivera la trasladó a Viena, Austria, a finales de 1953.

La institución señala que la prohibición de exportación definitiva aplica únicamente a las piezas que estaban dentro de México cuando se emitió el decreto de Monumento Artístico en 1984, por lo que la salida ocurrida en 1953 se considera legal.

A pesar de justificar su salida histórica, el área jurídica del INBAL solicitó a Christie’s la documentación formal que acredite la procedencia y la titularidad del actual dueño.

Pero el INBAL no precisó la fecha exacta en que realizó el requerimiento jurídico ni informó si la casa de subastas ya había respondido o entregado los documentos sobre la propiedad y procedencia de la obra.

¿Una pintura de Frida Kahlo salió ilegalmente de la Casa Azul? Exigen frenar su subasta en Nueva York (@defendamoslacolecciongelman / Instagram )

Por su parte, la información pública difundida por Christie’s en su catálogo únicamente incluye el historial comercial de la pieza (adquirida por su propietario actual en Sotheby’s en 2020 y con antecedentes en la Galería Ramis Barquet).

Sin detallar el traspaso desde el Congreso de la Paz a galerías privadas ni incluir un pronunciamiento formal ante las autoridades mexicanas

En su momento, el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo desestimó las acusaciones de saqueo por considerarlas infundadas y carentes de evidencia verificable.