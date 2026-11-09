El presidente Donald Trump aseguró que pilotos de la Fuerza Aérea le contaron sobre un objeto volador no identificado que pasó junto a un caza F-22 durante un vuelo.

Según su relato, el ovni tenía forma redonda y se desplazaba a una velocidad tres veces mayor que la del avión militar estadounidense, en el episodio que narró.

Trump compartió la anécdota durante una entrevista con Ross Douthat para el programa 60 Minutes, en una conversación televisada donde también habló de posibles investigaciones secretas sobre ovnis.

¿Qué contó Donald Trump sobre el ovni que habría superado a un F-22?

Al ser cuestionado sobre fenómenos aéreos no identificados, el mandatario dijo que no suele creer en esos relatos, pero recordó conversaciones con pilotos en el Despacho Oval.

Trump describió a los aviadores como profesionales experimentados y rechazó que fueran personas propensas a teorías conspirativas; no obstante, omitió sus nombres durante la entrevista.

De acuerdo con el presidente, los pilotos le hablaron de encuentros extraños y mencionaron un episodio en el que participó un avión de combate F-22.

Ovni / Imagen ilustrativa (Pixabay)

El mandatario calificó al F-22 como uno de los aviones más rápidos y avanzados, antes de explicar que el objeto lo rebasó a gran velocidad.

Trump destacó que el objeto era redondo y no tenía una forma aerodinámica, aunque no ofreció detalles técnicos que permitieran identificarlo o explicar su desplazamiento.

Tampoco precisó cuándo ni dónde habría ocurrido el encuentro, ni proporcionó información adicional para verificar de manera independiente el relato que atribuyó a los pilotos.

Durante la entrevista, también dijo que desconocía un supuesto programa gubernamental secreto sobre ovnis y prometió averiguar si existe, incluso si el presidente no estaba informado.