La sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono, ha desclasificado una serie de archivos OVNI en los que se ha revelado el análisis de ADN de pelo recogido en el famosos Skinwalker Ranch.

Skinwalker Ranch, la famosa propiedad en Utah que es conocida por relatos de fenómenos inusuales y supuestas apariciones de críptidos y luces, la cual fue la fuente para una investigación de la Agencia de Inteligencia de Defensa.

Dicha muestra de pelo encontrada en Skinwalker Ranch, según relatos de habitantes de la zona pertenecía a un cambiapieles o brujo que se convertía entre un perro y un lobo que caminaba a dos patas, pero ¿qué encontró el Pentágono?

¿Qué reveló el análisis de ADN de pelo recogido en Skinwalker Ranch? Pentágono confirma que era un mapache

Tras el análisis de ADN a pelo recogido en Skinwalker Ranch por parte del Pentágono en la reciente desclasificación de archivos, los resultados encontraron la verdad.

Revelando que la muestra de pelo recogido en Skinwalker Ranch pertenecía nada más ni menos que a un mapache, descartando totalmente que pertenecía a una supuesta criatura extraña que acechaba la zona, causando miedo entre los habitantes.

Pese a que se comprobó que el pelo pertenecía a un mapache y no a una criatura sobrenatural, Skinwalker Ranch sigue siendo un sitio de interés ante curiosos e investigadores.

Pues aún existe una serie de relatos asociados con Skinwalker Ranch entre testimonios que apuntan a pruebas independientes para establecer su veracidad.