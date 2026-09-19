Decenas de documentos y videos sobre OVNIs han salido a la luz tras una nueva tanda de publicación realizada por el Pentágono de Estados Unidos.

Esta acción amplía significativamente los documentos de acceso público que las autoridades estadounidenses pusieron en marcha desde mayo de 2026 por orden del presidente Donald Trump.

Nuevos archivos de OVNIs salen a la luz tras publicación del Pentágono (Especial)

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Dentro del material OVNI liberado en esta sexta tanda, sobresale la evaluación realizada por la Fuerza Aérea a un evento acontecido en Tremonton, Utah, el 2 de julio de 1952, perteneciente al denominado Proyecto Azul.

En dicha ocasión, el suboficial de la Armada, Delbert C. Newhouse, detectó entre 12 y 14 objetos brillantes, logrando documentar el avistamiento mediante una cámara portátil Bell & Howell Auto Master.

Si bien las primeras conjeturas consideraron espejismos o destellos solares sobre globos, revisiones posteriores concluyeron con mayor certeza que correspondía a aves marinas que reflejaban la luz solar.

No obstante, la ausencia de puntos de referencia fijos y la calidad de la cinta, imposibilitaron calcular con exactitud dimensiones, altitud, distancia o velocidad de los elementos.

Nuevos archivos de OVNIs salen a la luz tras publicación del Pentágono (Especial)

El proceso de apertura documental busca catalogar incidentes reservados y colocarlos a disposición de la ciudadanía a través de la plataforma virtual oficial del Departamento de Guerra.

El vocero principal del Pentágono, Sean Parnell, informó que las agencias vinculadas ya se encuentran estructurando el siguiente paquete de materiales.

No obstante, hasta el momento las autoridades aún no precisan cuál será la fecha oficial para su lanzamiento.