El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó una nueva serie de reportes desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP), relacionados con ovnis en 1952.

Estos documentos sobre ovnis abarcan desde mediados del Siglo XX en California, hasta eventos recientes experimentados por ciudadanos y personal militar.

Reportes de ovnis en Estados Unidos señalan avistamientos en Califonira en 1952

Gran parte de los reportes desclasificados por Estados Unidos sobre ovnis centran su atención en la Isla Catalina, ubicada en el condado de Los Ángeles, California.

El reporte más destacado señala a un grupo de Boy Scouts que observó un objeto plateado en junio de 1952.

OVNIs (Especial)

Dicho objeto se desplazó a gran velocidad sobre una montaña de la isla en California antes de ascender y desintegrarse bajo un cielo completamente despejado.

Además de lo anterior, también se cuenta con una carta manuscrita de un residente local en abril de 1947, donde menciona que al menos 6 personas vieron varios objetos cruzando el cielo.

Primero, esta persona, su esposa y una maestra, vieron 6 objetos; posteriormente, la hija y el nieto vieron otros de estos desplazarse en la misma dirección.

La Fuerza Aérea catalogó a este evento como falto de datos suficientes para su evaluación.

A estos relatos se suma un informe de noviembre de 1953 sobre un objeto redondo de color blanco violáceo que permaneció inmóvil antes de desplazarse hacia Los Ángeles.

El reporte de ovnis de Estados Unidos también incluye testimonios actuales

Junto a los reportes del Siglo XX, los archivos de ovnis en Estados Unidos incorporan testimonios contemporáneos del ejército de aquél país.

Dos militares de Estados Unidos afirman haber visto un objeto triangular de color negro volando a altísima velocidad sobre una instalación sensible en el oeste a principios de 2026.

Sin embargo, no se dan más detalles de qué sucedió con este y los otros reportes de ovnis en Estados Unidos.

Pese al interés público generado por estos relatos, diversos analistas y sectores críticos sostienen que la publicación de este material no aporta nueva luz sobre la existencia de vida extraterrestre.

A pesar de que fue el mismo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el que solicitó que se desclasificaran los documentos a inicios de 2026.