La guerra entre Rusia y Ucrania, que inició en febrero de 2022, está muy lejos de acabar. El conflicto podría escalar y afectar directamente a países aliados.

En una conferencia de prensa, Vladímir Putin aseguró que líderes europeos se preparan para iniciar una guerra en contra de Rusia.

Actuar que los ayudará a expandirse, pero sobre todo a cubrir sus deficiencias.

El presidente de Rusia da por hecho que aliados de Ucrania necesitan cubrir sus errores en política económica y social.

Ante la posibilidad, Rusia se estaría preparando para responder, en la mira se encontrarían:

Estados Unidos y Norteamérica (principalmente Estados Unidos y Canadá)

La Unión Europea (España, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia)

Polonia y Países Bálticos

Vladimir Putin, presidente de Rusia. (Grigory Sysoyev/AFP / AFP)

Rusia ejecutará acciones contra países aliados de Ucrania

Las recientes declaraciones de Vladimir Putin alimentan los rumores de llevar a cabo ataques a países aliados de Ucrania, pero asegurándose de no iniciar un conflicto militar abierto y convencional con la OTAN.

Lo que es un hecho, es que el Kremlin ha incrementado drásticamente sus advertencias políticas y militares.

La última llegó de la voz de María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, que advirtió que Moscú podría atacar instalaciones y equipos militares británicos “tanto en Ucrania como más allá de sus fronteras”.

Amenaza en respuesta al suministro de tecnología militar clasificada británica y al uso de misiles de largo alcance por parte de Kiev para golpear territorio ruso.

Los ataques no se reducen al lanzamiento de misiles, se incorporarán drones y el despliegue de tropas, lo que se conoce como un “ataque hibrido con drones y misiles”.

Esta posibilidad puso en alerta a Polonia. El primer ministro, Donald Tusk, denunció ante su parlamento que Rusia planea ataques híbridos camuflados como “accidentes” utilizando drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania.

Lo que llaman un intento de provocar e impactar infraestructura en el flanco oriental de Europa para debilitar la motivación de los aliados.