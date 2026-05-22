El 22 de mayo de 2026, Tulsi Gabbard se reunió con Donald Trump en el Despacho Oval para informarle sobre su renuncia a la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

Tulsi Gabbard agradeció la oportunidad y la confianza que el Presidente de Estados Unidos depositó en ella para ocupar el puesto, mismo en el que no puede permanecer por asuntos personales.

La funcionaria tomó la decisión debido a que su esposo fue diagnosticado con cáncer de huesos.

Aunque la renuncia se presentó este viernes, será efectiva hasta el 30 de junio. Hasta el momento se desconoce quién ocupará el cargo.

Renuncia de Tulsi Gabbard (@tulsigabbard / X)

Pero, ¿quién es ella? En SDPnoticias te compartimos algunos datos.

¿Quién es Tulsi Gabbard?

Tulsi Gabbard es una política republicana estadounidense que el 12 de febrero de 2025 fue designada como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

La funcionaría presentó su renuncia al puesto el 22 de mayo de 2026; sin embargo, ésta será efectiva hasta el 30 de junio.

Tulsi Gabbard renuncia como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (Jose Luis Magana / AP Photo/Jose Luis Magana)

¿Qué edad tiene Tulsi Gabbard?

Tulsi Gabbard nació en Leloaloa, Estados Unidos, el 12 de abril de 1981 por lo que actualmente tiene 45 años de edad.

¿Quién es el esposo de Tulsi Gabbard?

Tulsi Gabbard es esposa del fotógrafo y cineasta Abraham Williams. La pareja contrajo nupcias en 2015.

Tulsi Gabbard junto a su esposo Abraham (@tulsigabbard / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Tulsi Gabbard?

A Tulsi Gabbard la rige el signo zodiacal de aries.

¿Cuántos hijos tiene Tulsi Gabbard?

Tulsi Gabbard no tiene hijos biológicos; sin embargo, tiene un hijastro llamado Jackson, producto de su matrimonio con Abraham Williams, de 37 años de edad.

¿Qué estudió Tulsi Gabbard?

Tulsi Gabbard tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad del Pacífico de Hawái.

Tulsi Gabbard (Associated Press / AP Photo/Alex Brandon)

¿En qué ha trabajado Tulsi Gabbard?