México.- El especialista en inmunología, Anthony Fauci, aseguró que usar 2 cubrebocas, uno sobre otro, podría dar más protección contra el coronavirus Covid-19.

Durante su participación en The Today Show, de Estados Unidos, el experto y consejero de la Casa Blanca explicó que es sentido común que los 2 cubrebocas usados de forma simultánea y correctamente darán mayor protección, por ser una capa extra contra el coronavirus.

"Si tienes una cobertura física de una capa, y pones otra capa encima, es sentido común que probablemente será más efectiva" Anthony Fauci. Consejero de la Casa Blanca

Fauci detalló que este es el motivo por el que se ve a las personas en eventos como la inauguración de Joe Biden como presidente usando dos mascarillas, entre ellas una N95.

Otros expertos ya habían sugerido que utilizar dos de estos aditamentos sería benéfico para evitar la propagación y el contagio de Covid-19 . De acuerdo con el New York Post, el doctor Martin Cohen, del departamento de medio ambiente y ciencias de la salud de la Universidad de Washington, había recomendado utilizar otra capa de protección si la primera no era significativa, poniendo como ejemplo un cubrebocas por encima de una bufanda.

Aunado a esto, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos recomienda actualmente que se porten cubrebocas con 2 o más capas de telas lavables.

"Obviamente, entre más capas tengas entre la boca de una persona y otras, hay menos riesgos de esparcir la enfermedad" Martin Cohen. Médico de la Universidad de Washington

¿Cómo usar 2 cubrebocas?

De acuerdo con Business Insider, la recomendación para usar dos cubrebocas es utilizar uno de doble capa de tela, que se ciña al rostro, para el exterior (más alejado de la boca, encima del primero), y uno desechable quirúrgico, que suele ser más holgado en la cara, para el interior (más cercano a la boca, debajo del segundo).

De esta forma, el cubrebocas desechable absorberá la saliva y el sudor, y el cubrebocas del exterior protegerá de gotículas y filtrará.

Si bien una careta de plástico puede contar como doble cubrebocas, las mascarillas son más efectivas que estos, de acuerdo con estudios de departamentos de salud de Suiza.

Por último, cabe destacar que los cubrebocas con válvula no sirven para proteger contra el coronavirus, por lo que no deben ser utilizados ni siquiera con otro de estos insumos como protección interna.

Con información de Business Insider y New York Post