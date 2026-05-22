Una vez más, la administración de Donald Trump, presentará cambios. Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

Tuisi Gabbard, quien se desempeñaba como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, desde el 12 de febrero de 2025, se reunió con Donald Trump en el Despacho Oval para presentarle su renuncia.

En el escrito que la propia compartió en la red social X, agradece la confianza, pero sobre todo la oportunidad que el Presidente de Estados Unidos le brindó durante el último año y medio.

Sin embargo, aunque se dice comprometida con la ODNI, misma que ha presentado avances en transparencia y restauración en la integridad de la comunidad, dimite.

Tulsi Gabbard (@tulsigabbard / Instagram)

Tulsi Gabbard revela motivo por el deja la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos

Tulsi Gabbard, de 45 años de edad, no tiene una mejor oferta de trabajo y tampoco nuevos planes laborales en puerta, su renuncia se debe a asuntos personales.

Tulsi Gabbard deja la la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos porque su esposo Abraham ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer óseo extremadamente raro.

Consciente de que el hombre, con quien ha compartido su vida a lo largo de 11 años, se enfrentará a grandes desafíos en las próximas y meses, la funcionaria dejará el cargo para apoyarlo plenamente en su batalla tal y como lo haría él.

“Abraham ha sido mi roca a lo largo de nuestros once años de matrimonio, firme a través de mi despliegue en África Oriental en una misión conjunta de Operaciones Especiales, múltiples campañas políticas, y ahora mi servicio en este papel. Su fuerza y amor me han sostenido a través de cada desafío. No puedo, en conciencia, pedirle que enfrente esta lucha solo mientras continúo en esta posición exigente y que consume mucho tiempo”, explica. Tulsi Gabbard. Directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos

Aunque la renuncia fue notifica este viernes 22 de mayo, será efectiva hasta el 30 de junio de este año, tiempo en que Gabbard colaborará para garantizar una transición fluida y completa durante las próximas semanas a quién ocupe el puesto.

Renuncia de Tulsi Gabbard (@tulsigabbard / X)

Hasta el momento se desconoce quién seré el nuevo titular de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.