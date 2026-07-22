Donald Trump y Mark Carney acordaron intensificar en las siguientes semanas las negociaciones del T-MEC tras los nuevos aranceles del 50% anunciados por Estados Unidos.

Carney comentó que la mañana del 21 de julio sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump, en donde ambos se mostraron dispuestos a discutir la imposición de aranceles.

“Acordamos intensificar las negociaciones en las semanas que vienen. El equipo y yo esperamos con interés hacerlo” Mark Carney, primer ministro de Canadá

Mark Carney llama a la unidad tras advertencias de aranceles de Estados Unidos

En su mensaje, Carney mencionó que los canadienses se mantienen unidos ante la posibilidad de que Estados Unidos cumpla sus amenazas e imponga aranceles a su sector automotriz, lácteo y de alcohol.

Asimismo, el primer ministro calificó dicho anuncio de Donald Trump como una violación al acuerdo establecido entre las economías de Estados Unidos, México y Canadá.

Por ahora, señaló que su gobierno está enfocado en “las cosas que sí puede controlar”, fortaleciendo los sectores internos mediante la compra de productos canadienses y diversificación de alianzas.

Al final de su mensaje, Mark Carney reiteró que su gobierno seguirá trabajando para hacer una Canadá fuerte y tener una buena relación comercial con sus socios en Norte América.

Reunión entre Sheinbaum, Trump y Mark Carney (@Claudiashein/X)

Carney se reúne con ministros canadienses para revisar respuesta a aranceles de Estados Unidos

Mark Carney sostuvo una reunión virtual con los primeros ministros provinciales y territoriales para analizar las acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos, incluidas las recientes imposiciones de aranceles que violan el T-MEC.

Durante el encuentro, Carney reafirmó el compromiso de Canadá con el libre comercio y destacó las más de 20 nuevas asociaciones económicas y de seguridad firmadas por su gobierno.

Los primeros ministros volverán a reunirse en persona el 23 de julio en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo.