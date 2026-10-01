El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones restantes del 2026 después de que Christa Pike sobrevivió a la administración de dos dosis de pentobarbital, durante un intento fallido de inyección letal por un homicidio cometido en 1995.

Tras este insólito caso, Bill Lee ordenó una investigación independiente para esclarecer lo sucedido, mientras que las autoridades penitenciarias defendieron que siguieron estrictamente el protocolo legal establecido.

La decisión dejó en suspenso la ejecución programada, generando diversas reacciones entre los defensores de los derechos humanos y los familiares de la víctima que esperaban el cumplimiento de la sentencia.

Gobernador de Tennessee suspende las ejecuciones programadas del 2026 tras caso de Christa Pike

Tennessee suspendió todas las ejecuciones programadas para el resto del 2026 debido al intento fallido de inyección letal de Christa Gail Pike, quien sobrevivió tras recibir dos dosis de pentobarbital.

Christa Pike (Reuters)

Christa Pike permaneció con vida tras la administración de dos dosis del fármaco letal, lo que obligó a trasladarla a un centro médico fuera de la prisión.

Como consecuencia directa de este freno institucional, Bill Lee ordenó que se cancelaran las ejecuciones pendientes para 2026.

El gobernador Bill Lee dispuso una revisión exhaustiva a cargo de un tercero para determinar con exactitud qué falló en el protocolo, señalando que la ejecución de sentencias debe ser no solo legal y constitucional, sino también efectiva.

La medida responde a una acumulación de problemas en los procedimientos del estado, ya que en mayo también se tuvo que cancelar la ejecución del recluso Tony Carruthers al no lograr colocarle una vía intravenosa.

Lo que se sabe sobre el fallo en el procedimiento de inyección letal administrado a Christa Pike

Las autoridades le administraron a Christa Pike dos dosis completas de pentobarbital, luego de que en 1996 fue condenada a la pena de muerte por el brutal asesinato de Colleen Slemmer cometido un año antes.

Tras el inicio del procedimiento, Pike permaneció despierta, levantó la cabeza y preguntó a los verdugos si era normal lo que sentía en el brazo.

Según sus abogados, sintió un ardor tan intenso en el brazo que le parecía que este iba a estallar.

Tras la segunda dosis, se la escuchó jadear y roncar ruidosamente detrás de la cortina de la cámara de ejecución, pero nunca dejó de respirar ni falleció.

Al no haber más procedimientos autorizados en el protocolo, la ejecución fue abortada y Pike tuvo que ser trasladada de urgencia en ambulancia a un centro hospitalario fuera de la prisión para recibir atención médica.

Sus abogados presentaron mociones de emergencia ante los tribunales denunciando una “agonía innecesaria” y la violación de la Octava Enmienda contra castigos crueles e inusuales.