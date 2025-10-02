El gobierno de Estados Unidos, a cargo del presidente Donald Trump, anunció que sancionará a individuos y entidades de Irán que estarían vinculadas a una red de armas.

Las sanciones anunciadas por Estados Unidos se dan luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) reactivará esta medida contra Irán por su programa nuclear.

Estados Unidos anuncia sanciones a Irán por red de armas tras acción de la ONU

Hoy miércoles 1 de octubre, Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra individuos y entidades de Irán por su presunta participación en un red de armamento en el medio oriente.

El Departamento del Tesoro emitió un comunicado informando que 17 individuos y 21 entidades de Irán y de China serán sancionados para evitar que sigan operando en la red de armas.

Con estas sanciones, el gobierno de Estados Unidos espera limitar que estas personas y entidades faciliten la adquisición de tecnologías y bienes destinados a la fabricación de misiles y aeronaves militares.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, detalló que estas acciones son para el bien de Estados Unidos, pues el persistente desarrollo de armas nucleares constituyen un peligro latente en su territorio y de sus aliados.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, vamos a impedir que el régimen se haga con armas que luego utilizará para cumplir con sus objetivos malignos (...) Esto incluye el embargo de armas, el control de exportaciones, las prohibiciones de viaje, la congelación de bienes y otras restricciones contra individuos y empresas”. Departamento del Tesoro