Las autoridades de Estados Unidos han emitido una alerta tras las fuertes amenazas que fueran dirigidas contra Melania Trump y atribuidas al régimen de Irán.

Este nuevo acto de hostilidad se difundió mediante videos en redes sociales, donde se imparten instrucciones precisas para atentar contra Melania Trump.

El fenómeno marca un punto de inflexión en la guerra psicológica entre Washington y Teherán, trasladando el conflicto de los campos de batalla a la esfera privada de la familia presidencial.

Trump reconoce amenazas de Irán contra Melania y Barron Trump

La gravedad de los señalamientos ha obligado a las agencias de protección a redoblar esfuerzos, dado que la retórica iraní ha evolucionado hacia un nivel de detalle operativo alarmante.

Mientras el entorno geopolítico se mantiene volátil por las recientes confrontaciones militares, el uso de propaganda dirigida busca desestabilizar no solo la política exterior, sino la seguridad interna del país.

La táctica combina el seguimiento de actividades cotidianas con llamados explícitos a la violencia por parte de simpatizantes del régimen.

Melania Trump y Donald Trump en la Casa Blanca (Susan Walsh / AP)

El material propagandístico, bajo el título “Cómo matar a Melania Trump”, emplea imágenes de sus recorridos por establecimientos de lujo en Nueva York para sugerir puntos de ataque.

La amenaza incluye el uso de sustancias químicas y agentes nerviosos que podrían ser infiltrados en prendas de vestir compradas por la primera dama.

Además, la grabación cierra con una advertencia directa hacia Barron Trump, señalando que las agresiones contra el joven de 20 años apenas comienzan.

Este hostigamiento ha provocado que Melania reduzca drásticamente su exposición pública durante el último mes.

Ante esta situación, el presidente Trump ha confirmado que su círculo íntimo es un objetivo de Irán tras la eliminación de figuras clave iraníes en operativos conjuntos con Israel.

Trump ha advertido que cualquier atentado será respondido con bombardeos de una escala nunca antes vista, manteniendo al mundo en vilo mientras se evalúan las posibilidades de un cese al fuego