El presidente Donal Trump presumió de manera pública que Estados Unidos y Venezuela concentran casi el 50% de todo el petróleo mundial.

En entrevista con la cadena Fox News, Trump afirmó que Estados Unidos “tiene el control total de Venezuela”, lo que dijo ha llevado a tener una buena relación entre ambos países en asuntos referentes a sus reservas de petróleo.

“Tenemos el control total de Venezuela y nos llevamos genial con ellos... Cuando sumas el petróleo de Estados Unidos y el de Venezuela, probablemente tenemos más del 50 % del petróleo mundial”. Donal Trump

Trump asegura que Estados Unidos y Venezuela tienen más reservas de petróleo que Arabia Saudita y Rusia

Al ser cuestionado por la guerra con Irán, Donald Trump dijo tener experiencia por el conflicto armado con Venezuela que “duró menos de un día” y le permitió tener el control total del país sudamericano.

Esto ha llevado a colocar funcionarios y lograr acuerdos entre el gobierno estadounidense y venezolano, con la intención de reactivar la industria petrolera en el país.

Trump ironizó sobre esta situación, al afirmar que nadie pensaba que podría conseguir este objetivo que resulta tremendamente beneficioso para su país en materia económica.

Por lo anterior, afirmó que si Estados Unidos y Venezuela concentran casi el 50% del petróleo mundial, esto les permite tener más reservas totales que Arabia Saudita, Rusia y el siguiente país más grande juntos.

“Tuvimos una guerra con Venezuela que duró mucho menos de un día y tenemos cientos de miles de millones de dólares fluyendo hacia nuestro país. Pusimos a nuestra gente allí y tenemos un petróleo tremendo... Pero piénsalo de otra forma: ahora tenemos más que Arabia Saudita, Rusia y el siguiente país más grande juntos. Y nadie pensó que eso fuera posible”. Donal Trump

Cabe recordar que en septiembre 2026, Trump confirmó que alcanzó un acuerdo para que la empresa privada NABEP asumiera el control total y derechos de explotación sobre 17 yacimientos petrolíferos en Venezuela.

Esto equivale a cerca de 65 mil millones de barriles de petróleo, lo que traduce como casi el 21,5% o una quinta parte de las reservas probadas de Venezuela.