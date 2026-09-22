Donald Trump llegó a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con una creciente expectativa de lo que podría decir en su discurso.

Algunos creen que el discurso de Donald Trump en la ONU es el momento en que debería dar fecha para el calendario electoral de Venezuela.

Donald Trump llega a la ONU; creen que anunciará el calendario electoral para Venezuela

La presencia de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU hoy 22 de septiembre de 2026, ha llevado a que crezca la expectativa de lo que dirá.

A ello se le suma la constante fricción a la que el presidente de Estados Unidos ha tenido con la ONU, pues incluso ha cuestionado su verdadero trabajo y el dinero que obtiene por los miembros.

Ahora, Donald Trump llegó a las instalaciones de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, evitando todo cuestionamiento de la prensa y simplemente subiendo al Salón de la Asamblea General.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en su discurso de la ONU. (Angela Weiss/AFP / AFP)

Entre las recomendaciones y predicciones de lo que Trump podría pronunciar, consideran que sería propio que el presidente de Estados Unidos hable de las elecciones de Venezuela.

Luego de que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que ahora vive un proceso por narcoterrismo, ha quedado a incertidumbre la política en el país latino.

Por ello, creen que Donald Trump podría tomar la opción, muy a su favor, de dar fecha al calendario electoral de Venezuela, trazando así el rumbo de dicho país.

De ser así, este discurso iría a favor de Delcy Rodríguez, por tener respaldo de Estados Unidos, pues María Corina Machado aún no obtiene esto y está en duda el permitirle acceder a las elecciones de Venezuela, aunque ella así lo desee.

A esto se le suma que Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, y Donald Trump se verán en la ONU.