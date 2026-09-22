La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue cuestionada sobre el tema Nicolás Maduro durante la visita oficial que lleva a cabo a la ciudad de Nueva York.

Delcy Rodríguez se encuentra en Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de sostener una reunión con el presidente Donald Trump, programada para este martes 22 de septiembre.

¿Delcy Rodríguez visitará a Maduro en la cárcel en Nueva York? Esto se sabe

Al salir de su hotel en Nueva York, Delcy Rodríguez fue fuertemente cuestionada sobre el caso Nicolás Maduro, así como por el futuro político en Venezuela.

A la presidenta interina se le preguntó si aprovecharía su estancia en Estados Unidos para visitar a Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn donde se encuentra recluido.

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No obstante, Rodríguez prefirió seguir de largo sin responder a este cuestionamiento, debido a la cercanía que mantuvo con el ahora expresidente de Venezuela.

Asimismo, la mandataria fue abordada sobre la posible fecha en que los venezolanos podrían ser llamados a votar para definir a quien quedará al frente del gobierno tras la captura de Maduro.

Pese a la insistencia, Rodríguez tampoco respondió a este asunto, por lo que se desconoce si visitará al expresidente en prisión, así como alguna fecha estimada para que Venezuela viva elecciones presidenciales nuevamente.