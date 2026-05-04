Donald Trump amenazó con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán si ataca cualquier buque estadounidense en el Estrecho de Ormuz.

Luego de presentar su llamado “Proyecto Libertad”, el presidente de Estados Unidos resaltó que tienen “más armas y municiones de un grado más alto que antes” para enfrentarse a Irán.

Asimismo, dio un plazo de 24 horas a las autoridades iraníes para abrir el Estrecho de Ormuz.

Trump amenaza con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán

Donald Trump lanzó una amenaza contra la República Islámica de Irán para que libere el Estrecho de Ormuz ante la puesta en marcha de su “Proyecto Liberación”.

En entrevista para Fox News, el presidente señaló que tienen las armas y municiones para realizar “una de las mayores maniobras militares jamás realizadas”.

Sin embargo, aseguró que Irán se ha vuelto “más maleable” a lo largo de las negociaciones, por lo que podría no cumplir con la amenaza de “borrar de la faz de la Tierra” a dicha nación.

Por otra parte, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos señaló que el lunes 4 de mayo se destruyeron 6 lanchas rápidas de Irán que pretendían evitar el paso de dos buques mercantes que finalmente cruzaron gracias a su acompañamiento.

Irán tiene 24 horas para liberar el Estrecho de Ormuz o Estados Unidos podría realizar “uno de los ataque más devastadores”

Por otra parte, Donald Trump aseguró que Irán solo cuenta con 24 horas para liberar el Estrecho de Ormuz; esto en relación al ultimátum de 48 horas que lanzó el domingo pasado.

De no cumplir con su exigencia, amenazó con realizar uno de “los ataque aéreos más devastadores jamás vistos”.