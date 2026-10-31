Mojtaba Khamenei, el líder supremo de Irán, anunció respuestas sin limitaciones ante las crecientes amenazas internacionales, según informó la agencia oficial IRNA este sábado 31 de octubre de 2026.

La decisión de Mojtaba Khamenei fue comunicada directamente por el ayatolá a los altos mandos militares de Irán, a quienes exigió una preparación inteligente para el combate orientada a lograr la máxima disuasión defensiva.

Mientras las tensiones geopolíticas escalan de forma acelerada en Medio Oriente, diversas delegaciones diplomáticas intentan destrabar las negociaciones de paz en medio de las advertencias mutuas.

Mojtaba Khamenei (Yazmín Betancourt/SDPnoticias)

Irán amenaza con responder de inmediato a las amenazas externas

Las fuerzas armadas de Irán recibieron la urgente instrucción de actuar de manera inmediata ante cualquier agresión exterior que sea perpetrada por potencias enemigas en la región.

El máximo mandatario iraní, Mojtaba Khamenei se reunió con los comandantes para evaluar la seguridad nacional, y en el encuentro ordenó que haya respuestas sin restricciones a cualquier transgresión.

En torno a ello, se reportó que Mojtaba Khamenei pidió a las fuerzas armadas que quienes se atrevan a agredir a la nación, hagan pagar las consecuencias directas de sus acciones bélicas.

Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní las que determinarán el momento y las condiciones para su fin Mojtaba Khamenei

Analistas indican que la estaretgoa de defensa busca consolidar una postura de máxima disuasión, asegurando que el ejército persa determine el momento exacto para finalizar cualquier conflicto abierto.

Por ello, se advierte que cualquier nivel de hostilidad recibirá una réplica eficaz, reafirmando la postura inflexible de Irán ante las presiones internacionales y las continuas amenazas en la zona.

Negociaciones de paz en Medio Oriente permanecen estancadas

La orden de Mojtaba Khamenei para responder a las amenazas de cualquier país se emitió mientras las negociaciones diplomáticas de Irán permanecen detenidas por la falta de acuerdos.

Días atrás, una delegación qatarí visitó la capital iraní para intentar abrir canales de diálogo, sumándose a los encuentros sostenidos con enviados de Pakistán, Arabia Saudita y Turquía.

Sin embargo, los esfuerzos de mediación se han detenido debido a las dificultades que representa endurecimiento de las posturas políticas y a los reportes sobre posibles nuevas ofensivas militares coordinadas.

En especial porque Irán mantiene su postura defensiva que ha sido respaldada por la orden de Mojtaba Khamenei ante las amenazas de una mayor escalada regional.