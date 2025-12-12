El gobierno de Donald Trump prepara una orden ejecutiva con la que se reclasifica la marihuana y se reducen sus restricciones.

De acuerdo con The Washington Post, será el lunes 15 de diciembre Donald Trump anunciará la reclasificación de la marihuana.

Esta información ya ha impactado el mercado, pues las acciones de la cannabis han incrementado desde este anuncio.

Marihuana podría ser clasificada como analgésico por gobierno de Donald Trump

Según The Washington Post, el gobierno de Donald Trump firmará una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana y quitarla de la categoría de sustancias “más peligrosas”.

En su lugar, será llevada a la clasificación III, donde se encuentran los analgésicos como el tylenol con codeína, así como algunos esteroides.

Cabe señalar que la lista de clasificación III contiene fármacos que se definen como drogas con un potencial de moderado a bajo de dependencia física y psicológica.

¿Reclasificación de Donald Trump a la marihuana la legaliza?

A pesar de que la reclasificación que plantea Donald Trump a la marihuana, esto no la vuelve de consumo legal.

Asimismo, esta reclasificación no significa la despenalización a su venta y consumo; sin embargo, reduce las supervisiones a ésta y facilita la investigación médica de su uso.

Por otra parte, aliviará la carga fiscal de las empresas que la comercializan.

Solo con el anuncio, la empresa Tilray Brands, una de las más reconocidas por la producción, logró un incremento del 30% de sus acciones previas a la apertura de la Bolsa de Valores.