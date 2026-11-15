Donald Trump responsabilizó a la administración de Joe Biden por el colapso del sistema de control de tráfico aéreo ocurrido el viernes 13 de noviembre, que provocó afectaciones en las operaciones de vuelos comerciales.

A través de una serie de mensajes publicados en Truth Social este domingo 15 de noviembre, el mandatario calificó como un “desastre” la gestión de su antecesor en la Administración Federal de Aviación (FAA) y exigió al Congreso aprobar fondos millonarios para modernizar la infraestructura.

En sus publicaciones, Donald Trump aseguró que el gobierno anterior destinó recursos de manera imprudente y aplazó durante años la actualización de una red tecnológica defectuosa, cuya antigüedad supera las cinco décadas.

El presidente de Estados Unidos afirmó que su administración ya cuenta con un plan técnico para renovar el sistema y pidió a los legisladores liberar el presupuesto necesario para ejecutar las obras en una sola etapa, en lugar de hacerlo “a cuentagotas”.

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Donald Trump y Sean Duffy buscan nuevos socios tecnológicos para modernizar la FAA

Además de presionar al Congreso, Donald Trump compartió un reporte de Just the News que cuestiona las prioridades de la FAA durante el gobierno de Joe Biden.

El artículo señala que la administración anterior habría priorizado medidas relacionadas con el lenguaje inclusivo —como evitar el uso del término “aviador”— sin resolver las fallas tecnológicas que arrastraba el sistema desde la paralización nacional de 2023.

Como parte de las acciones para renovar la infraestructura, el mandatario y el secretario de Transporte, Sean Duffy, plantearon implementar una nueva arquitectura de red con la participación de empresas como AT&T, Verizon y Lumen.

La propuesta contempla dejar atrás los sistemas tecnológicos heredados de L3Harris y sustituirlos por una infraestructura actualizada que permita mejorar las comunicaciones y operaciones del control aéreo estadounidense.

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¿Qué provocó el colapso aéreo en Estados Unidos y por qué hay polémica por los despidos?

El colapso del sistema de control aéreo se originó durante trabajos rutinarios de mantenimiento realizados por el contratista L3Harris, cuyo objetivo era sustituir el antiguo cableado de cobre por conexiones de fibra óptica.

Durante la intervención se instaló un enrutador defectuoso que saturó la red con miles de intentos de conexión.

Esto provocó una interrupción informática que dejó a los controladores sin comunicación con los aviones ni acceso adecuado a los sistemas de radar.

Como consecuencia, las autoridades tuvieron que detener los despegues a nivel nacional, mientras que las afectaciones en las operaciones aéreas generaron más de 9 mil retrasos y cancelaciones.

A la falla tecnológica se sumó la controversia por los recortes de personal impulsados por el gobierno de Donald Trump.