Donald Trump no teme a que lo sometan a un juicio político impulsado por los demócratas, pues asegura que no hay motivo y eso podría destruir al propio partido.

Ni un poquito (tiene temor) creo que destruiría al partido demócrata si hicieran eso (un juicio contra él) sería un proceso de destitución sin motivo alguno. Donald Trump

El presidente de Estados Unidos ha sido enjuiciado políticamente en dos ocasiones por abuso de poder y por incitación a la insurrección, pero en ambas ocasiones fue absuelto.

Donald Trump no teme que los demócratas impulsen un juicio en su contra

Tras el resultado de las elecciones intermedias, Donald Trump fue cuestionado sobre si no teme que los demócratas soliciten un juicio político en su contra.

Donald Trump respondió que no había motivos para que lo solicitaran, pues un proceso en su contra podría impulsar la destrucción del propio partido.

¿Por qué? (lo enjuiciarían) ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país es más exitoso ahora que en cualquier otro momento de la historia Donald Trump

"Impeachment for no reason... What, for having a successful country? Our country is more successful now than in any time in its history."



President Trump brushes off concerns about Democrats potentially impeaching him following their midterm victories, arguing the move would… pic.twitter.com/jKgi0G5uQm — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

El presidente de Estados Unidos insiste en que su gestión ha llevado a Estados Unidos a un nuevo nivel y defiende los supuesto resultados de su gobierno.

La elecciones intermedias tuvieron como resultado que el partido demócrata tomara el control del Congreso, lo cual fue debatido por Donald Trump.

Hasta el momento, se ha confirmado el triunfo de 228 aspirantes a la Cámara de Representantes del partido demócrata, 139 republicanos y 68 espacios están por confirmarse.

Donald Trump ha sido sometido a juicios políticos dos veces

No sería la primera vez que la cámara de Representantes solicita a Donald Trump a comparecer.

El mandatario de Estados Unidos ha sido sometido a juicio en dos ocasiones:

El primer juicio fue en 2019 por abuso se poder y obstrucción al Congreso

El segundo juicio fue en 2021 por incitación a la insurrección por asalto al Capitolio

En ambos casos, Donald Trump fue absuelto por el Senado tras recibir el apoyo de los republicanos.

Tras el triunfo de los demócratas en la Cámara Alta, Donald Trump aseguró que de estar él en las boletas habría ganado y mencionó que la guerra contra Irán habría provocado el fracaso de su partido.